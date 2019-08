Un chasseur de l'Otan a essayé de s'approcher de l'avion du ministre russe de la Défense - vidéo

Des avions de chasse russes Sukhoi Su-27 ont empêché un F-18 Hornet de l'Otan de s'approcher de l'avion du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, au-dessus des eaux internationales de la mer Baltique, a annoncé la chaîne de télévision Rossiya 24.

❗️К самолету Шойгу попытался приблизиться истребитель НАТО F-18, но его оттеснили российские Су-27.



Это произошло, когда министр обороны пролетал над нейтральными водами Балтийского моря. pic.twitter.com/fGBIj9UWJU — Телеканал 360° (@360tv) August 13, 2019

Selon le ministère russe de la Défense, l'incident a eu lieu alors que le ministre rentrait de Kaliningrad, dans l'ouest de la Russie, à Moscou sous l'escorte de deux Su-27 de la Flotte de la mer Baltique.

M.Choïgou s'était rendu dans la région de Kaliningrad, enclavée entre la Lituanie et la Pologne, pour assister à l'épreuve de Débarquement maritime des Jeux militaires internationaux et poser la première pierre d'une filiale de l'école navale Nakhimov.

Ces dernières années, des drones et avions-espions étrangers effectuent de plus en plus souvent leurs missions à proximité des frontières russes. On les observe au-dessus de la mer Noire, non loin de la région de Kaliningrad, ainsi que près des bases russes en Syrie.

En 2017, un chasseur F-16 des forces de l'Otan avait aussi tenté un rapprochement avec l'avion du ministre Choïgou, au-dessus des eaux internationales de la Baltique, mais avait été «chassé» par un Su-27 qui escortait l'appareil. De même en 2016, des chasseurs de l'Otan avaient espionné un vol de ce même ministre, dans la même zone.