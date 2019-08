Les médecins alertent sur la consommation excessive de fruits à coque

Chaque jour, 30 à 50 grammes de fruits à coque peuvent être consommés sans que cela ne nuise à la santé, mais il est déconseillé de dépasser cette limite. Une consommation excessive peut entraîner une occlusion intestinale, une maladie potentiellement mortelle, alors qu'en général ces fruits sont très utiles car ils contiennent de nombreuses vitamines et minéraux, déclarent des médecins interrogés par Sputnik.

«En règle générale, les nutritionnistes recommandent de consommer en moyenne 30 à 50 grammes de fruits à coque. Vous pouvez en manger tous les jours», a déclaré la nutritionniste et cheffe du Centre de conseil et de diagnostic Nutrition saine et sportive, Ekaterina Bourliaeva.

Dangers d'une surconsommation

Elle a souligné qu’il faut faire attention à cette consommation, car un excès peut avoir des effets néfastes sur la santé, en particulier lorsqu’il s’agit d’une grande quantité de ces fruits en un seul repas.

«Une personne qui mange un kilogramme de fruits à coque, ou même plus, d’une traite peut développer une obstruction intestinale, ce qui constitue un danger mortel. Les fruits à coque mâchés, tombant dans les intestins, forment une seule masse collante pouvant provoquer une maladie redoutable», a expliqué la nutritionniste.

La gastro-entérologue Leila Bolatchieva a mis en garde les patients atteints de pancréatite contre la consommation de fruits à coque, car elles provoquent une exacerbation de la maladie, en particulier si celle-ci est chronique.

Riches en vitamines et minéraux

Pourtant, les fruits à coque contiennent à eux seuls un vaste ensemble de vitamines B, E, K, de bêta-carotène, et les pistaches ont même de la vitamine A, a souligné Mme Bourliaeva. Par exemple, 100 grammes de noisettes contiennent 136% de l'apport quotidien en vitamine E, ce qui protège la paroi cellulaire de tout dommage.

«100 grammes de pistaches contiennent 85% de la dose quotidienne de vitamine B6 et 58% de vitamine B1. En outre, les pistaches contiennent 18% de la dose quotidienne de choline, ce qui contribue à normaliser le cholestérol sanguin», a ajouté la nutritionniste.

Les fruits à coque contiennent des minéraux: du sélénium, du manganèse et du cuivre. Le magnésium est nécessaire pour normaliser les contractions musculaires et il est souvent prescrit aux femmes enceintes pour normaliser le tonus utérin. C'est un élément qui normalise le fonctionnement du système cardiovasculaire. Le cuivre, à son tour, déclenche des processus biochimiques dans le corps, a noté le médecin.

Les pignons ont un apport calorique maximal, 673 kilocalories pour 100 grammes, les pistaches minimal, environ 560 kilocalories. Les médecins recommandent aux personnes qui essaient de réduire leur poids corporel de manger des noix le matin, alors que celles qui pratiquent un sport et mènent une vie active peuvent les remettre à plus tard, a déclaré la nutritionniste.