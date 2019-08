Greta Thunberg déclarée morte sur sa page française de Wikipédia

Dans la nuit du 28 au 29 août, la page de l’encyclopédie libre Wikipédia sur la jeune militante écologiste Greta Thunberg, qui vient d’arriver à New York après 15 jours de voilier, a été attaquée par une annonce mensongère sur sa mort.

La phrase «Le 28 Août 2019, Greta Thonberg est retrouvée morte, noyée, sur son trajet vers le G7 2019, à Biarritz, France. RT si c'est triste [sic]» a été ajoutée sur la page de la Suédoise de 16 ans. Selon l’historique de l’encyclopédie, la modification en question a eu lieu à 23h27, émanant de l’internaute «DragonLordxXx6442».

Bien que supprimée presque immédiatement, cette modification a poussé les internautes à propager cette fausse information et à lancer le hashtag #RipGretaThunberg, qui a figuré parmi les premières tendances Twitter en France ce matin du 29 août.

Abasourdi par la nouvelle. C’est triste. Elle avait l’air sincère et telle la Ghandi ou la Lenin de la génération Facebook elle aura essayé jusqu’au bout de combattre la bêtise. Repose en paix petit ange #RipGretaThunberg — winnie the lad (@winnie_the_lad) August 29, 2019

#RipGretaThunberg maintenant elle vas nourrir les poisson écologique jusqu'au bout grosse pensée a la famille 😢 — J'ai Une PP Manga (@JaiUnePPManga1) August 29, 2019

J’invite Creta THUNBERG a montré son cul ou Son décolleté et elle sera aimée par France . #RipGretaThunberg pic.twitter.com/N1ffFK7s5e — ✊🏼Sanaa 👁 (@ShanaPersonne) August 29, 2019

#RipGretaThunberg c'est honteux laissez cette gamine tranquille !! — tara berry (@misstif0388) August 29, 2019

Selon BFM TV, un internaute a modifié de nouveau la page Wikipédia de la militante à 00h42. «Greta Fionberg meurt malheureusement le 28 août 2019 lors de son approche du port de New-York happée par un thon géant. Mais justice sera faite moins d’une demi-heure plus tard, des pirates japonais harponnent le poisson avant de le servir cru à l’Empereur, Donald Trump a félicité son homologue japonais pour sa réactivité [sic]», disait le passage, désormais supprimé.

Depuis lors, Wikipédia a suspendu les modifications de la page de Greta Thunberg. Twitter ne dispose cependant pas d’outils permettant de stopper la diffusion d’un hashtag lié à une fausse information.

L'arrivée à New York

À peine arrivée à New York après 15 jours de traversée de l'Atlantique, la jeune égérie pour le climat Greta Thunberg a appelé Donald Trump à «écouter la science» et l'humanité à «cesser de détruire la nature».

«La crise du climat est une crise mondiale, la plus grande crise à laquelle soit confrontée l'humanité», a-t-elle déclaré. «Il faut que nous soyons unis et que nous nous soutenions mutuellement et que nous agissions, sinon il pourrait être trop tard. N'attendons plus, agissons maintenant!»