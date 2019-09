Saint-Pétersbourg s'apprête à accueillir l'assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme

L'assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) se déroulera dans la vile russe de Saint-Pétersbourg du 9 au 13 septembre. L'Agence fédérale russe du tourisme (Rostourism) et l'OMT, institution spécialisée des Nations unies, avaient signé en août à Bakou un accord sur la tenue de la 23e assemblée générale de l'OMT en Russie.

La cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg © Sputnik . Sergey Mamontov

La forteresse Pierre-et-Paul au cœur de Saint-Pétersbourg © Sputnik . Evgenia Novozhenina

Vue du centre-ville et de la cathédrale Saint-Nicolas des Marins de Saint-Pétersbourg © Sputnik . Alexey Kudenko

Vue aérienne de la forteresse Pierre-et-Paul © Sputnik . Anatoly Medved

Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé de Saint-Pétersbourg © Sputnik . Vladimir Astapkovich

La perspective Nevski © Sputnik . Alexander Demyanchuk

La cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg à l’aube © Sputnik . Alexey Danichev

Vue du pont levé du Palais et de la forteresse Pierre-et-Paul © Sputnik . Alexey Danichev

Vue de la place du Palais © Photo. Photo host agency

La cathédrale de la Résurrection (cathédrale Smolny) pendant les nuits blanches © Sputnik . Alexey Danichev

La Russie avait été choisie pour recevoir le plus grand événement international dans le domaine du tourisme, qui réunit la plupart des pays du monde, à l'issue d'un vote organisé dans la ville chinoise de Chengdu en 2017, pendant la 22e session de l'assemblée générale de l'OMT.

«Après une interruption de deux ans la Russie est revenue au conseil exécutif de l'organisation après un vote des pays membres. A cet égard, je voudrais exprimer des remerciements, personnellement et au nom de la Russie, pour la confiance exprimée par les membres du conseil exécutif et le secrétaire général de l'OMT. Je voudrais souligner que pour la Russie, l'assemblée générale est un événement d'importance stratégique, et nous faisons tout pour qu'elle se déroule au plus haut niveau et marque tous les pays membres de l'organisation», a déclaré la directrice de Rostourism Zarina Dogouzova.

Cette dernière a noté qu'aujourd'hui la Russie accordait une attention particulière au développement du tourisme.

«Nous avons commencé à voir le tourisme comme un secteur stratégique de l'économie. Pour cela, nous avons l'intention de relancer le travail du secteur compte tenu des nouvelles tendances mondiales, notamment de l'intérêt accru des touristes pour une expérience individuelle et authentique de voyage, de la numérisation et de la plateformisation des produits et services touristiques», a expliqué la directrice de l'agence.

Événement touristique majeur

L'assemblée générale de l'OMT est le plus grand événement de l'industrie touristique mondiale. Il réunit des délégués de plus de 150 pays, se déroule sous l'égide de l'Onu et vise à remplir des tâches globales du secteur touristique. La Russie accueillera cet événement pour la première fois.

Le 7 juin 2019, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev avait signé un décret pour le déroulement de la 23e session de l'assemblée générale de l'OMT à Saint-Pétersbourg, conformément auquel la Russie s'engageait à organiser les activités de l'assemblée. Des délégués et des membres de l'OMT de 158 pays ont été invités, et près de 1.200 participants étrangers sont attendus.