Certains vols aller-retour de la France aux USA coûtent moins cher qu’un Paris-Bordeaux en train

Les prix des billets d’avion pour la ligne Paris-New York ont atteint leur minimum historique, comme le rapporte BFM TV, se référant à une étude du comparateur de prix Kayak.fr.

Ces chutes de prix des billets d’avion sont liées à la concurrence accrue entre les compagnies aériennes et les nouvelles compagnies low-cost qui effectuent les vols transatlantiques.

D’après les calculs du comparateur de prix Kayak.fr, en 2019, il est possible de payer moins de 500 euros pour un billet de Paris à New York, tandis qu’en 2016 le prix moyen était près de 593 euros.

En outre, cet automne, certaines compagnies aériennes comptent proposer des billets à des prix encore plus bas, qui seront moins chers que ceux d’un aller-retour Paris-Bordeaux en train ou d’un Paris-Nice en voiture. Par exemple, il est possible d’acheter un aller-retour proposé par Air France à 310 euros et un billet à 251 euros proposé par XL Airways. Pour ceux qui ne sont pas contre une correspondance à Londres, British Airways offre un aller-retour à 224 euros.

Le média indique que cette chute des prix surprendra aussi les adeptes de la voiture. Selon ViaMichelin, les billets d’avion entre Paris et Nice sont moins chers qu’un voyage dans une berline familiale, car ce dernier coûterait près de 370 euros, si on ne prend en compte que le péage et le carburant.

De plus, les tarifs bas ont touché d’autres destinations. Ainsi, selon le comparateur de prix, pour un aller-retour à San Francisco il faut payer près de 405 euros contre 755 euros en 2016. Les tarifs des billets d’avion de Paris à Los Angeles ont été réduits de 31%, à 469 euros en 2019 par rapport à 673 euros en 2016. En outre, des promotions cet automne permettent d’économiser plus, en offrant des billets à moins de 250 euros.