Le Kremlin annonce la visite de Maduro en Russie

Le Président vénézuélien viendra en visite en Russie, a annoncé le porte-parole du Kremlin.

«La visite est en phase de préparation», a déclaré Dmitri Peskov devant les journalistes le 20 septembre. «Elle se tiendra bientôt. Nous annoncerons les dates exactes.»

Cette visite avait été discutée au niveau des ministères des Affaires étrangères.

En août 2019, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et son homologue vénézuélien, Vladimir Padrino Lopez, ont signé un accord concernant le mouillage des navires de guerre de ces pays dans les ports des deux États et ont discuté de la poursuite de la coopération bilatérale militaire et militaro-technique. En outre, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a déclaré que des équipements de guerre de fabrication russe seraient utilisés au cours des manœuvres programmées pour le 24 juillet au Venezuela.

Le 13 septembre, il a été annoncé que le trafic aérien entre les capitales russe et vénézuélienne serait bientôt ouvert.

Plusieurs tentatives de coups d’État au Venezuela

Le Venezuela traverse une crise politique depuis que le chef de l’opposition, Juan Guaido, dont la nomination au poste de président de l’Assemblée nationale avait été annulée par la Cour Suprême, s’est autoproclamé le 23 janvier «Président en exercice». Le même jour, les États-Unis, les pays du Groupe de Lima sauf le Mexique, l’Organisation des États américains (OEA) et plusieurs autres pays ont reconnu M.Guaido comme Président par intérim. Nicolas Maduro a estimé que les États-Unis avaient essayé d'organiser un coup d'État au Venezuela et a rompu les relations diplomatiques avec les ceux-ci. La Russie, la Biélorussie, la Bolivie, l’Iran, la Chine, Cuba, le Nicaragua, le Salvador, la Syrie et la Turquie ont exprimé leur soutien au Président Maduro.

Le 30 avril, Juan Guaido est intervenu devant ses partisans rassemblés devant la base aérienne de La Carlota, annonçant le début de la «fin définitive de l'usurpation» et appelant à rejoindre les manifestants dans leur lutte contre le gouvernement en place. Nicolas Maduro a ensuite annoncé l'échec du coup d'État.

Fin juin, le ministre de la Communication, Jorge Rodriguez, a affirmé que le gouvernement vénézuélien avait déjoué une nouvelle tentative de coup d'État militaire.