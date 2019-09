Des pannes de Facebook et d’Instagram signalées dans plusieurs pays européens

Des pannes des réseaux sociaux Instagram et Facebook ont été constatées ce 27 septembre, a fait savoir le site Downdetector. Parmi les pays touchés figurent la France, la Belgique ainsi que l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas.

Des utilisateurs de Facebook et d’Instagram de plusieurs pays européens, notamment la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas, ont signalé des problèmes de fonctionnements de ces réseaux sociaux, a annoncé le 27 septembre le site Downdetector qui surveille le fonctionnement des sites Internet les plus populaires.

Les premiers problèmes sur les deux réseaux sociaux sont survenus vers 15h40.

À en croire la carte de Downdetector, en France ce sont Paris, Lyon et Dijon où les habitants signalent le plus de dysfonctionnements de Facebook. Quant à lnstagram, les pannes sont constatées à Paris, à Montpellier, à Grenoble et à Lyon, indique le site Downdetector.

Détails à suivre