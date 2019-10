Selon Poutine, il faut reconnaître à Trump le mérite d’avoir lancé un dialogue avec Pyongyang

Donald Trump a réussi à franchir une ligne de démarcation pour régler la situation en Corée du Nord, il faut le reconnaître, selon Vladimir Poutine qui a fait une telle déclaration lors de la 16e session du club de discussion international Valdaï à Sotchi.

«Dans ce cas, il faut reconnaître, bien sûr, l'audace et la capacité à prendre des mesures insolites du Président Trump, car pendant des décennies, les Présidents américains ont ignoré la Corée du Nord et l’ont considérée comme un État voyou. M.Trump a pu faire un pas historique: franchir la ligne de démarcation de l'incompréhension et de l’isolement, rencontrer Kim Jong-un et entamer un processus de négociations», a lancé Vladimir Poutine.

Le Président russe a en même temps tenu à souligner qu'il y avait encore beaucoup de problèmes sur la voie du règlement de la question coréenne, mais il y a déjà un mouvement dans la bonne direction.

«Dès que les États-Unis ont décidé de parler directement avec la Corée du Nord, sans formalités et conditions préalables, abandonnant la rhétorique habituelle, parfois très brutale, jusqu’à une rhétorique insultante, il est apparu l’espoir d’un règlement pacifique», a-t-il conclu.

Le club de discussion international Valdaï s’est réuni entre le 30 septembre et le 3 octobre à Sotchi.