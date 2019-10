Quatre Indiens trouvent la mort lors d’un mariage suite à un selfie

Un mariage a été le théâtre d’un accident mortel dans l’État indien du Tamil Nadu (sud): une jeune mariée et trois membres de sa famille sont morts en faisant un selfie sur un barrage, rapportent les médias locaux.

Selon le Times of India, le groupe de six personnes se photographiait dimanche 6 octobre sur le barrage de Pambaru. Alors qu’ils posaient, ils ont glissé et sont tombés dans l’eau.

Le mari, qui lui n’est pas tombé avec les autres, a réussi à sauver l’une des femmes, mais le reste du groupe, dont un écolier de 14 ans, s’est noyé, indique le journal.

L’Inde détient le record de «morts par selfie»

D’après une étude de chercheurs du All Indian Institute of Medical Sciences, 259 personnes ont trouvé la mort à travers le monde en prenant des selfies entre 2011 et 2017. Plus de 85% des victimes sont âgées de 10 à 30 ans.

L'Inde paye le tribut le plus lourd de morts par selfie dans le monde, suivie par la Russie, les États-Unis et le Pakistan voisin. Pour répondre à ces tragédie, les autorités indiennes ont décrété des «zones de non-selfies» à certains endroits, considérés comme potentiellement dangereux.