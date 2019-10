Quatre personnes restent suspendues à 35 mètres du sol dans un manège en Belgique - vidéo

Samedi 12 octobre, deux hommes et deux femmes ont été bloqués pendant plus de trois heures dans une nacelle du Dalton Terror, l’une des attractions les plus populaires du parc belge Walibi à cause de sa hauteur de 77 mètres. La nacelle s’est coincée en plein milieu de la tour, à environ 35 mètres du sol, a relaté à la RTBF Jean-Christophe Parent, le directeur général du parc.

Les secours ont mis 3h30 pour les libérer.

Quelque temps après le début de l’incident, l’administration a rassuré les autres visiteurs via Twitter.

Suite à un incident technique au Dalton Terror, nous procédons à une fermeture de l’attraction et de la zone afin d’évacuer les visiteurs bloqués. Les visiteurs sont en sécurité. — Walibi Belgium (@WalibiBelgium) October 12, 2019

​Bien que les pompiers se soient rapidement rendus sur les lieux, l’évacuation s’est avérée difficile car leur échelle était trop courte pour atteindre la nacelle.

🔴 ALERTE | L'évacuation de la Dalton Terror à Walibi Belgium est toujours en cours. Une de nos équipes est sur place ➡️ https://t.co/lQ9DDw7aOY 📸 #JeanLucR #StarParc pic.twitter.com/sJayuZa4IT — StarParc.be (@StarParc_be) October 12, 2019​

Les secours ont dû évacuer les victimes en rappel. La procédure, plus technique, a pris beaucoup plus de temps que prévu. À 18h40, ils foulaient tous à nouveau le sol.

Sauvetage à Walibi : les images terribles (VIDEOS) https://t.co/LxRASitX04 — kevin (@kevinposeyy) October 13, 2019

Selon la RTBF, c’est la première fois que ce genre d’incident technique se produit au Dalton Terror, une attraction datant de 1997. Chaque année, elle est contrôlée et pour l’instant les raisons de cet arrêt demeurent inexpliquées.