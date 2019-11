Le Kosovo n’est désormais reconnu que par une minorité de pays aux Nations unies

Thank you to the President of the Republic of Nauru, H.E. Lionel Aingimea @Republic_Nauru

🇷🇸🇳🇷



FA Minister of Serbia: The current situation is - 95 countries do not recognize "Kosovo", 93 countries recognize "Kosovo" and 5 countries are abstinent.#KosovoIsSerbia🇷🇸 pic.twitter.com/lib3aoEio1