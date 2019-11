Trois explosions simultanées retentissent à Bagdad, au moins cinq morts

Au moins cinq morts et 13 blessés ont été recensés après les trois explosions simultanées qui ont retenti à Bagdad, précisent les autorités irakiennes, citées par Associated press.

Plus tard, l'agence de presse Reuters a fait état de six morts et 15 blessés en se référant aux déclarations de sources policières et médicales. Celles-ci ont précisé que trois personnes sont mortes et cinq ont été blessées après qu’un motocycle a explosé dans la partie nord de la capitale, le quartier Shaab.

Un autre motocycle constituait la bombe artisanale qui a été déclenchée dans le sud-ouest du quartier Baladiyat, emportant deux vies et blessant six personnes.

Un engin explosif improvisé a engendré la troisième explosion à l’est du quartier Baladiyat, tuant une personne et en blessant quatre autres.

Détails à suivre...