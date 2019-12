Défense russe: des terroristes préparent une nouvelle mise en scène de l'utilisation de substances toxiques en Syrie

Une nouvelle mise en scène de l'utilisation de substances toxiques et la destruction d'infrastructures dans le sud de la zone de désescalade d'Idlib est en train de se préparer par des terroristes, a déclaré le général-major Youri Borenkov, chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflits en Syrie.

«Le Centre russe pour la réconciliation a été informé que les chefs du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Cham [interdite en Russie, ndlr], en collaboration avec des membres de l'organisation pseudo-humanitaire les Casques blancs, ont prévu des mises en scène d'utilisation de substances toxiques et la destruction d'infrastructures civiles dans des localités du sud de la zone de désescalade d'Idlib», a-t-il déclaré.

Il a tenu à souligner que ces provocations visaient à produire des photos et des vidéos à diffuser via les médias du Moyen-Orient et d'Europe, afin d’accuser les forces gouvernementales syriennes d'utiliser des armes chimiques contre des civils et de lancer des frappes aveugles.

De plus, le général-major a également précisé qu’une nouvelle patrouille russo-turque surveillait la route Sheirek-Arada-Kabira dans le gouvernorat d'Alep, tandis que la couverture aérienne de la patrouille était assurée par des hélicoptères des forces aérospatiales russes.

Détails à suivre...