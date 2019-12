Forbes dresse un classement des écrivains les mieux payés en 2019, dont l’un a été honoré en France

Le nouveau classement des auteurs les mieux payés de l’année a été publié par Forbes, avec J.K. Rowling en tête. Parmi les cinq gagnants figurent des écrivains américains célèbres, tel Jeff Kinney, distingué en France par le titre d’officier de l’ordre des Arts et des lettres.

La liste des écrivains les mieux payés au monde, sur la période allant du 1er juin 2018 au 1er juin 2019, a été établie par le magazine Forbes. L’auteur de la saga Harry Potter, J.K.Rowling, est sans surprise en tête du classement, avec 92 millions de dollars et 2,8 millions d’exemplaires vendus aux États-Unis.

Record battu

La plupart de ses bénéfices proviennent des recettes perçues via ses droits d’auteur. En une seule semaine, les ventes de billets pour sa pièce, Harry Potter et l’enfant maudit, ont établi un record concernant les pièces non musicales montées à Broadway, avec un montant de 2,3 millions de dollars.

Une nouvelle figure

La deuxième place est occupée par l’écrivain américain James Patterson, qui a touché 70 millions de dollars par la vente de 5,5 millions d’exemplaires de ses ouvrages en une année. Son livre Le Président a disparu, coécrit avec Bill Clinton, est le roman de fiction le plus vendu aux États-Unis.

Pour la première fois, une ancienne Première dame des États-Unis, Michelle Obama, entre dans la course et se classe troisième avec ses Mémoires, dont plus de 10 millions d’exemplaires ont été vendus à travers le pays, pour un montant total de 36 millions de dollars.

Un auteur distingué en France

Vient ensuite Jeff Kinney, avec ses 20 millions de dollars, auteur de la série Journal d’un dégonflé, a récemment été distingué par la France, qui lui a décerné le titre d’officier de l’ordre des Arts et des lettres.

Enfin, Stephen King est passé de la troisième place (qu’il occupait en 2018) à la cinquième. La dernière adaptation de Doctor Sleep a ainsi rapporté au roi de l’horreur 17 millions de dollars.