Le top 5 des créatures dangereuses qui se cachent dans les fruits au supermarché - photos

Au moment de faire les courses, la hausse des prix n’est pas le seul risque auquel on est exposé: des scorpions, araignées venimeuses et autres petites bestioles peuvent attendre les clients inattentifs qui se baladent dans les rayons des fruits et légumes. Voici quelques exemples.

Araignée-banane

Un employé de Birmingham, Neil Langley, a découvert l’une des araignées les plus dangereuses au monde dans un régime de bananes qu’il avait apporté au bureau en janvier 2018, selon les médias britanniques.

C’était une araignée errante brésilienne du genre Phoneutria, aussi appelée araignée-banane, qui avait parcouru près de 8.000 km avant de se retrouver dans un magasin.

Office worker finds deadly spider in Asda bananashttps://t.co/6Tc6nVF01s — Birmingham Live (@birmingham_live) January 20, 2018

​Des collègues ont aidé M.Langley à remettre l'araignée à un spécialiste de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), qui l’a installée au zoo de Bristol.

Fausse veuve noire

Un Britannique de 59 ans, Paul Jory, a passé une semaine dans le coma après une morsure d'araignée cachée dans des bananes achetées dans un magasin de Saint Albans, à 35 km environ au nord de Londres, ont annoncé les médias en 2017.

59-year-old Briton Paul Jory (Paul Jory) was the victim of a poisonous spider, hiding in a bunch of bananas pic.twitter.com/2mx0sRKH5A — rajiv (@rajbindas86) July 10, 2017

​L’araignée de plus de 7,6 cm, probablement une Steatoda nobilis, appelée fausse veuve noire, a mordu l’homme alors qu’il déchargeait les sacs dans son garage.

Les médecins ont dû le plonger dans un coma artificiel pendant une semaine et lui enlever une grande partie de chair sur son bras droit pour se débarrasser du venin. L’homme a subi huit opérations et son bras a été sauvé. Mais il a perdu l’usage de ce membre à 60% et a dû réapprendre à l’utiliser.

Scorpions

En décembre, les médias ont annoncé qu’un homme avait été piqué par un petit scorpion dans la région russe de Kemerovo après avoir ouvert un panier de fruits exotiques apporté de Thaïlande.

«Malgré la petite taille de ce scorpion, sa piqure est très dangereuse, surtout pour les personnes allergiques. Après l’ouverture du sachet, le petit étranger a piqué un doigt, l’homme a été paralysé d’un bras avant d’être hospitalisé et de suivre un long processus de traitement par perfusion», a indiqué l’agence de tourisme GoodZone citée par le média local SibDepo.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Туры ☀️КЕМЕРОВО / НОВОСИБИРСК (@goodzone.rf) 12 Ноя 2019 в 9:14 PST

Selon GoodZone, le scorpion se trouvait sur un longane, un fruit très sucré.

Les scorpions peuvent aussi se trouver sur d’autres fruits thaïlandais. En octobre, un Duku doux à fruit large (langsat) a envoyé un homme à l'hôpital à Bangkok. Un certain Pennung Chaiyachit a appelé ses amis sur Facebook à rester vigilants après avoir été piqué par un scorpion qui se trouvait dans une grappe de langsats.

Veuve noire

En 2018, une habitante de la ville américaine de Branford, dans le Connecticut, Emily Row, a découvert une veuve noire dans une grappe de raisins qu’elle avait achetée pour son fils de 11 ans, selon l’antenne locale de la chaîne NBC.

La toile d’araignée qui couvrait la grappe était si épaisse que la femme a dû la couper avec des ciseaux. Et ce n’est qu’après qu’elle a remarqué l’araignée. Heureusement, la veuve noire n’a mordu personne.

Branford Mom Finds Black Widow Spider In Grapes She Purchased https://t.co/CZeuE9YRhL — Bruce Blomquist (@BlomquistBruce) July 20, 2018

​La veuve noire d'Amérique du Nord est l’une des araignées les plus venimeuses au monde, la neurotoxine de son venin est 15 fois plus toxique que celle du serpent à sonnette, selon Le Mag des animaux.

Mouches à bosse

Les mouches phoridés, appelées aussi mouches à bosse, peuvent être porteuses du choléra et provoquer des infestations parasitaires, selon le Service fédéral russe du contrôle vétérinaire et phytosanitaire (Rosselkhoznadzor).

Certaines larves de phoridés ont été retrouvées vivantes dans des organes humains plongés pendant des années dans du formol, d’après le journal suisse Le Temps.

En décembre, un lot deimportées d’Équateur et présentant des points noirs spécifiques qui indiqueraient la présence de ces mouches parasitoïdes a été découvert dans la République russe des Komis. Des lots de riz du Vietnam et d’oranges égyptiennes infectées par ces mouches avaient antérieurement été interdits d’entrée en Russie, d’après les médias.

On peut aussi trouver les larves de ces mouches dans les pommes de terre, les melons, les mandarines, ainsi que dans la farine, le soja, le fromage et le poisson séché, selon Rosselkhoznadzor.

Heureusement, les cas où se rendre au supermarché conduit dans un lit d’hôpital ne sont pas fréquents, mais il vaut mieux être prudent en choisissant ses fruits au magasin…