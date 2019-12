D’après Moscou, les États-Unis «ont mis les pieds sur la table» de la politique mondiale

Les États-Unis «ont mis les pieds sur la table mondiale», selon la porte-parole de la diplomatie russe, qui estime que beaucoup de choses sont revenues à l'époque de la conquête de l'Ouest aujourd’hui, alors que Washington impose des sanctions et utilise le protectionnisme ainsi que l'ingérence.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, dans une interview à Sputnik, explique comment le comportement des États-Unis en politique étrangère a changé ces dernières années.

Alors qu’il lui était demandé de commenter une photo publiée par la Maison-Blanche suite à la visite à Washington du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, Mme Zakharova a lancé qu’il fallait «comprendre la réalité américaine actuelle». Sur la photo, le Président états-unien est assis à la table du Bureau ovale, et le ministre russe se trouve débout à ses côtés. Cette position des participants sur les images officielles est atypique dans la pratique protocolaire.

«J'ai l'impression que beaucoup de choses sont revenues à l'époque de la conquête de l'Ouest, dont nous avons tant lu à l'école. Aujourd'hui, nous voyons comment la sphère traditionnelle, dans laquelle régnaient les règles, les traditions, les formalités, est essentiellement reléguée aux États-Unis à un plan complètement secondaire», a précisé Maria Zakharova.

Dans l'ensemble, la diplomate a décrit le traitement des symboles et des traditions diplomatiques comme le principe «take it or leave it» («prenez-le ou laissez-le»), où il s’agit de prendre quelque chose si vous l’aimez ou si vous ne l'aimez pas vous pouvez dire «au revoir, nous sommes ce que nous sommes».

«Tout est fondé sur le principe de la commodité. Pourquoi je compare ça aux temps des cowboys? C'était pratique et fonctionnel de mettre les pieds sur la table. Aujourd'hui encore, nous vivons avec les États-Unis qui ont mis les pieds sur la table mondiale», a résumé la porte-parole du ministère.

Maria Zakharova a également estimé qu’actuellement, aux États-Unis, «tout est fait de façon nouvelle, simpliste». Cette approche se reflète dans la communication de Trump avec les médias: les tweets ont remplacé les interviews et les traditions d'égalité de traitement des journalistes appartiennent au passé, a déploré la diplomate.

De plus, selon elle, la situation est similaire dans l'économie mondiale. Si avant les États-Unis parlaient de la primauté de la concurrence, maintenant ils font du protectionnisme et de l'ingérence politique dans la vie économique, et imposent des sanctions.