L’Iran accuse les USA d’avoir tenté d’empêcher ses exercices conjoints avec Moscou et Pékin

Les États-Unis avec leurs alliés ont tenté de perturber les exercices conjoints russo-sino-iraniens réalisés fin décembre dans l’océan Indien, a affirmé le commandant de la marine iranienne Hossein Khanzadi.

«Au cours des exercices navals menés par l’Iran, la Russie et la Chine, les Américains et leurs alliés ont tenu une réunion d’urgence dans l’objectif de perturber les manœuvres», a déclaré M.Khanzadi cité par l’agence Tasnim.

Exercices de lutte antiterroriste et anti-piraterie

Cependant, ces projets n’ont pas abouti grâce à des «actions de distraction», a fait savoir l’amiral.

Baptisées Ceinture de sécurité maritime, les manœuvres conjointes des forces navales iraniennes, russes et chinoises se sont déroulées dans le nord de l’océan Indien et le golfe d’Oman du 27 au 30 décembre. Les exercices avaient pour but de perfectionner la lutte contre le terrorisme et la piraterie en haute mer.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, avait souligné que les manœuvres n’étaient dirigées contre aucun pays tiers.