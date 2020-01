Poutine visite la vieille ville de Damas et offre un Coran du XVIIe siècle à la Grande Mosquée des Omeyyades – photos

Lors de sa visite de mardi en Syrie au cours de laquelle Vladimir Poutine s’est entretenu avec Bachar el-Assad, le Président russe s’est rendu dans la vieille ville de Damas.

Le chef d’État russe et son homologue syrien ont visité la Grande Mosquée des Omeyyades et le tombeau de saint Jean-Baptiste. Vladimir Poutine a écrit un mot sur le registre des visiteurs et a offert à la mosquée un Coran du XVIIe siècle.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Syrian Presidency (@syrianpresidency) 7 Янв 2020 в 7:14 PST

Ensuite, à l’occasion de la fête de Noël, que l’Église orthodoxe russe célèbre le 7 janvier, les deux Présidents ont visité la cathédrale mariamite, où se trouve le siège du patriarcat orthodoxe d'Antioche.

© Sputnik . Alexeï Drouginine Vladimir Poutine en visite à Damas le 7 janvier 2020

Accueilli par le patriarche Jean X, Vladimir Poutine lui a offert une icône de la Sainte-Vierge réalisée par des peintres russes.

Au cours de leur entretien, le patriarche a remercié le Président russe pour le soutien que la Russie accordait au peuple syrien et a souligné qu’en Syrie les chrétiens et les musulmans coexistaient pacifiquement et jouissaient des mêmes droits.

Une visite surprise

Plus tôt dans la journée, le Kremlin a fait savoir que le Président se trouvait en visite à Damas où il s’est rendu au poste de commandement des forces armées russes en Syrie et s’est entretenu avec son homologue syrien au sujet de la situation dans le pays et de la lutte contre le terrorisme

Cette visite n’a pas été annoncée préalablement par le Kremlin. Après avoir quitté Damas, le Président russe est arrivé à Istanbul pour participer le 8 janvier aux côtés de son homologue turc à la cérémonie d’inauguration du gazoduc Turkish Stream.