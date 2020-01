Israël présente son «épée laser» vouée à abattre les roquettes ennemies - image

Le ministre israélien de la Défense, Naftali Bennett, a annoncé mercredi qu'un système de défense laser serait opérationnel dans un an et demi. Ces lasers pourront également être installés sur des chars et des UAV.

Le système utilisera plusieurs faisceaux laser focalisés et fonctionnera dans des conditions météorologiques défavorables, rapporte le Jerusalem Post. Selon M.Bennett, c’est «l’appareil de sécurité le plus meurtrier, le plus puissant et le plus avancé».

#Israel unveils breakthrough laser to intercept aerial threats.



This new technology can take down a variety of aerial threats including rockets, drones, anti-tank missiles. #Iran pic.twitter.com/ctzRzvvwZS — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) January 9, 2020

«Nous ajouterons une épée laser face aux menaces du nord ou du sud», a déclaré le ministre, ajoutant que «les ennemis d'Israël feraient mieux de ne pas tester notre détermination ou nos capacités».

L’objectif du gouvernement israélien est d’utiliser le système contre des roquettes telles que les Qassam, fréquemment tirées sur Israël depuis Gaza. Le directeur des recherches du ministère de la Défense, Yaniv Rotem, a déclaré au Jerusalem Post que le laser avait été testé sur des «obus de mortier, des drones et des missiles antichars» ces dernières années.

Israël développe des armes laser depuis le milieu des années 1990, mais l’arme la plus prometteuse, le laser tactique à haute énergie développé par les États-Unis et Israël, a été abandonnée en 2006 en faveur des batteries de missiles Dôme de fer.

Moins coûteux

Les armes laser sont beaucoup moins chères à utiliser que les batteries de missiles, écrit le média. Chaque interception réussie du Dôme de fer coûte des milliers de dollars, alors que l’utilisation d’une arme laser ne coûte que l’électricité utilisée. Elle devrait également être efficace contre les drones volant à basse altitude et les cerfs-volants et ballons incendiaires, à l’instar de ceux utilisés par les Palestiniens pour incendier les terres agricoles israéliennes situées près de la frontière avec Gaza.