Un amiral US conseille aux alliés de Washington de suivre l’exemple russe en matière de défense

Dans une interview accordée aux journalistes du Defense Writers Group, le commandant des forces navales des États-Unis pour l’Europe, l’amiral James Foggo, a expliqué comment les alliés de Washington pourraient renforcer leur défense sans se ruiner.

«Comme je le dis aux alliés et partenaires, si vous êtes limités dans la quantité de ressources dont vous disposez et que vous souhaitez protéger vos côtes, alors pensez à ce que les Russes font avec A2/AD et dotez-vous de systèmes similaires: mines intelligentes, missiles de croisière antinavires, radars côtiers connectés», a déclaré l'amiral.

Dispositif anti-accès

L’entretien a eu lieu en décembre 2019, mais les médias n’y ont prêté attention que tout dernièrement.

Le système A2/AD (Anti Access/Area Denial) est un dispositif ou une stratégie utilisée pour empêcher un adversaire d'occuper ou de traverser une zone terrestre, maritime ou aérienne.

Business Insider, qui évoque l’interview de l’amiral Foggo, indique que la Russie a déployé ses systèmes anti-accès/déni de zone, ou A2/AD, à ses frontières orientales, a mis en place des systèmes de défense antiaérienne tels que S-300 et S-400, des systèmes de missiles antinavires et des missiles de croisière et balistiques à Kaliningrad, au bord de la mer Baltique, en Crimée et ailleurs sur le littoral de la mer Noire.

Dès 2018, l’amiral Foggo avait loué les sous-marins russes de nouvelle génération, «meurtriers et silencieux» qui représentaient un défi de taille pour les États-Unis dans l'Atlantique ainsi que dans l'Arctique.