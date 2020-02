Le posé-décollé d’un Boeing à l’aéroport de Londres en pleine tempête Ciara - vidéo

Des vidéos apparues sur les réseaux sociaux montrent un Boeing 777 de British Airways qui vacille lors de son atterrissage, luttant contre les forts vents causés par la tempête Ciara. Essayant d’atterrir à l’aéroport de Londres, les pilotes de cet appareil ont fait un posé-décollé, informe The Independent.

BA 777 Touch & Go from todays #StormCiara show. 👏 pic.twitter.com/sn3MOJ1BuG — BIG JET TV (@BigJetTVLIVE) February 9, 2020​

La séquence montre un avion descendre vers la piste. L’appareil touche brusquement la piste avec son train gauche d’abord et seulement après pose son deuxième train d'atterrissage mais remonte immédiatement. Puis, l’avion repart pour refaire un tour et réessayer d’atterrir. Cette technique est habituellement utilisée pour l'entraînement des pilotes quand les roues se mettent en contact temporairement avec la piste.

Les passagers prévenus

D’après The Independent, le pilote a prévenu les passagers à l’aide des hauts parleurs en se rapprochant de l’aéroport de la capitale britannique que le temps à Londres était apparemment mauvais et que leur atterrissage serait dur et a promis de faire tout le possible.

Les vents ont atteint 144 kilomètres par heure ce dimanche 9 février et ont provoqué des perturbations, précise le média.

La tempête Ciara frappe l’Europe

Le nord-ouest de l’Europe a été impacté le 9 février par la tempête Ciara. En France, son passage a entraîné des centaines d'interventions des secours. Un homme s'est tué en chutant de sa trottinette à Drancy.