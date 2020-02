Des chercheurs chinois précisent la période de contagion du coronavirus

Des chercheurs chinois ont indiqué que la pneumonie virale Covid-19 pouvait être contagieuse deux jours avant que les premiers symptômes ne se manifestent.

«Avant que les premiers symptômes ne se manifestent, deux jours avant le stade d’incubation, la maladie est déjà contagieuse, de ce fait, nous venons de modifier la définition du "contact proche" avec le malade», a déclaré Xiang Nijuan, chercheur au Centre du contrôle et de la prévention des maladies.

«Initialement, nous considérions qu’un "contact proche" a eu lieu si la personne interagissait avec le malade dès la manifestation des symptômes… Maintenant, avec cette définition, nous avons besoin de tenir compte de ceux qui étaient en contact avec l’infecté deux jours avant qu’il ne tombe malade, ils devront être placés sous surveillance médicale», a-t-il ajouté.

Plus de 2.300 morts

Depuis son apparition en décembre, le nouveau coronavirus a fait plus de 2.300 morts et a contaminé plus de 75.000 personnes en Chine et plus de 1.100 à travers le monde

Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tiré la sonnette d'alarme vendredi à Genève: «Nous sommes encore dans une phase où il est possible de contenir l'épidémie». Mais la «fenêtre de tir se rétrécit», a-t-il averti, déplorant le manque de soutien financier international.