Harvey Weinstein hospitalisé alors qu'il était en route vers la prison

L'ex-magnat de Hollywood Harvey Weinstein, reconnu coupable lundi 24 février d'agression sexuelle et de viol sur deux femmes, a été transporté à l’hôpital Bellevue de New York. L’homme de 67 ans, qui se déplaçait à l’aide d’un déambulateur au cours du procès, s’est plaint de douleurs à la poitrine et d’hypertension, selon les propos de son porte-parole.

Ex-produtor de cinema Harvey Weinstein passa mal e é internado após ser condenado por ataque sexual e estupro https://t.co/s1pRJLgI4b pic.twitter.com/CrwSvfZaJF — Kelly (@KellyKaroll) February 25, 2020

​Il a été à la place transféré à l’hôpital Bellevue qui dispose d’une aile dédiée aux traitements des détenus.

Reconnu coupable d'agression sexuelle et viol

Harvey Weinstein a été reconnu coupable lundi 24 février d'agression sexuelle et de viol mais a évité une condamnation pour les accusations les plus graves , un verdict applaudi par le mouvement #MeToo et plusieurs de ses accusatrices.

Âgé de 67 ans, M. Weinstein a été immédiatement écroué à la prison de Rikers Island en attendant de connaître sa peine, le 11 mars. Il risque jusqu'à 29 ans de prison, précise l’AFP.

Son avocate, Donna Rotunno, a annoncé qu'il ferait appel et que le combat n'était «pas terminé».