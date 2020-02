La supériorité militaire des USA est «torpillée» par la Russie, déplore le chef de l’armée américaine

Intervenant lors des audiences à la Chambre des représentants le 26 février pour discuter du budget du Pentagone pour 2021, le chef d’état-major des armées américaines, Mark Milley, a fait état de l’érosion de la suprématie militaire des États-Unis sur fond de l’accroissement des capacités russes et chinoises dans ce domaine.

Il a tout de même signalé que pour l’heure l’armée américaine était toujours en mesure de garantir une forme de dissuasion, de protéger le pays contre les attaques, de soutenir ses alliés et de mener une guerre contre tout adversaire potentiel.