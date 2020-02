Combien de personnes un porteur du coronavirus peut-il contaminer?

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi 27 février, Zhong Nanshan, scientifique de la Commission nationale de la santé de la Chine, a expliqué combien de personnes pouvaient être contaminées par un porteur du coronavirus.

«La contamination se produit probablement pendant cette épidémie de façon plus intensive qu’à l’époque du Sars, en prenant en considération les données statistiques disponibles à ce stade. Une personne contaminée est capable d’en infecter de deux à trois autres», a déclaré M.Nanshan.

D’après lui, ce fait explique la propagation extrêmement rapide du coronavirus.

Plus de 2.700 morts

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été informée par les autorités chinoises de la flambée d’une pneumonie inconnue à Wuhan, dans la province du Hubei. Selon les spécialistes, la maladie, baptisée Covid-19, a été provoquée par un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2 (initialement appelé 2019-nCoV).

Plus de 78.000 personnes ont été jusqu'ici contaminées en Chine, dont 2.744 ont péri. Le coronavirus touche également des dizaines d'autres pays , où le bilan est de quelque 3.600 contaminations et plus de 50 morts.

En dehors de la Chine, l'Iran est le pays où ont été annoncés le plus de décès liés à cette maladie causée par le virus SARS-Cov-2. En Italie, le nombre de contaminations est en augmentation depuis le 21 février. Il s’agit du pays d'Europe le plus affecté avec plus de 400 cas et 12 décès. La France a quant à elle recensé 18 cas et deux décès dont un premier mort français, annoncé le 26 février et qui n'avait pas voyagé dans les zones à risque.