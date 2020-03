Macron appelle à «un cessez-le-feu durable» dans la région d'Idlib

Emmanuel Macron a appelé samedi la Turquie et la Russie à établir «un cessez-le-feu durable» dans la région d'Idlib en Syrie, lors d'entretiens téléphoniques séparés avec les Présidents russe et truc, a indiqué l'Élysée dans un communiqué.

Le chef de l'État a exprimé auprès de ses homologues, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, «sa très forte préoccupation sur la catastrophe humanitaire en cours» et les risques «de dispersion des groupes terroristes provoqués par l'offensive militaire du régime syrien et de ses alliés et la remise en cause des arrangements de l'automne 2018 dans la province d'Idlib», indique l’AFP.

Emmanuel Macron a souligné «l'impératif d'une cessation immédiate des hostilités» et appelé «la Russie et la Turquie à établir un cessez-le-feu durable et vérifiable conformément aux engagements pris devant la France et l'Allemagne lors du Sommet quadripartite d'Istanbul à l'automne 2018», poursuit la présidence française.

À cette fin, il a appelé la Russie à mettre «sans délai un terme à l'offensive militaire dans le nord-ouest syrien et à respecter le droit international humanitaire, la protection des populations civiles, des personnels et des accès humanitaires».

Le chef de l'État a par ailleurs exprimé ses condoléances à la Turquie «à la suite de l'attaque conduite contre les forces turques dans le nord-ouest de la Syrie».

Il a «salué les efforts de la Turquie pour venir en aide aux réfugiés syriens et l'a assurée de son entière solidarité à cet égard». Le Président français a enfin appelé la Turquie «à la coopération sur la gestion des flux migratoires».