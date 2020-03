L’Iran demande de l’aide à la Russie pour contrer le coronavirus

L’Iran a demandé à Moscou de l’aider à lutter contre le coronavirus, a déclaré aux journalistes l’ambassadeur iranien en Russie, Kazem Jalali.

«Oui, nous en avons discuté», a-t-il affirmé en répondant à la question de savoir si l’Iran avait sollicité une aide auprès de la Russie en lien avec la propagation du coronavirus.

«Nous saluons les aides humanitaires de tous les pays, y compris de nos amis, des pays qui partagent les mêmes idées», a ajouté M.Jalali.

La veille, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne avaient proposé d’accorder à l’Iran cinq millions d’euros et un appui matériel afin de soutenir sa lutte contre le Covid-19. L’aide sera transmise aux autorités par l’Organisation mondiale de la santé et d’autres agences de l’Onu. Les pays susmentionnés ont également envoyé à l’Iran le 2 mars du matériel pour des tests de laboratoire et des combinaisons de protection.

Un point sur la situation

À l’heure actuelle, 2.336 personnes ont été infectées par le Covid-19, lequel a déjà fait 77 morts en Iran. Mohammad Mirmohammadi, haut conseiller de Khamenei, y a succombé dans un hôpital de Téhéran.

477 nouveaux cas ont été enregistrés en Corée du Sud avec un total de plus de 5.000 contaminés. En Chine, seulement 125 personnes ont été infectées ce 3 mars, tandis que plus de 80.000 cas ont été répertoriés depuis le début de cette épidémie qui a touché une soixantaine de pays.

L’Italie reste le pays le plus touché d’Europe avec 2.036 cas de contamination et 52 décès. En France, 191 personnes ont été testées positives depuis janvier, selon le directeur de la Santé Jérôme Salomon.