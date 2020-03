À Paris, «Quand les Russes nous étonnent», on va au ciné!

Le festival «Quand les Russes nous étonnent» ouvre ses portes aux cinéphiles et aux curieux du cinéma russe d’hier et d’aujourd’hui. Cette année, il réunit 30 films qui présentent autant de regards percutants sur la société, à travers des films très commerciaux ou des œuvres d’art et essai. Sputnik est allé à la soirée d’ouverture.