Un premier décès dû au coronavirus en Belgique

La ministre belge de la Santé, Maggie de Block, a confirmé un premier décès des suites du coronavirus dans le pays, selon l'agence Belga.

«Malgré la qualité des soins prodigués par les équipes médicales, un patient de 90 ans est décédé», indique son communiqué.

Alain Maron, le ministre bruxellois de la Santé, a exprimé ses condoléances aux proches de la victime:

«Aujourd’hui, nos pensées vont à la famille, mais aussi au personnel médical qui œuvre sans relâche, avec professionnalisme et sang-froid depuis l’arrivée du coronavirus.»

Le SPF Santé publique organise à 11h un point-presse qui réunira le directeur médical et médecin-chef des Cliniques Iris Sud, lesquelles ont pris en charge le patient.

Covid-19 en Europe

Plus de 119.000 cas de contamination et environ 4.200 décès des suites du coronavirus, telle est la situation dans le monde à l’heure actuelle. La France, avec presque 1.800 cas et 33 décès, occupe le 5e rang des pays les plus touchés et le deuxième en Europe après l’Italie. En Belgique, 267 cas ont été confirmés pour l’heure, dont un décès annoncé ce 11 mars.