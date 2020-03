«Conte dit à une Europe morte d'aller se faire foutre», divorce à l'italienne entre Rome et l'UE?

La décision prise par l'Union européenne (UE) de reporter l'examen de mesures plus fortes afin d'atténuer les conséquences économiques et sociales dramatiques liées à l'épidémie de coronavirus passe très mal en Italie. Pour une partie de la presse, Bruxelles abandonne la péninsule à son sort. Elle n'hésite pas à parler d'une UE «laide» et «morte».