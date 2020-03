Voici la température qui tue le coronavirus

Des chercheurs de l’université de Hong Kong ont publié sur le site medRxiv une étude portant sur la stabilité du Covid-19 dans différentes conditions environnementales.

L’étude indique que le virus reste très stable pendant une longue période quand la température est d’environ 4°C et qu’aucune désinfection n’est effectuée. Il perd tout effet au bout de 14 jours. Cependant, il ne résiste pas à des températures élevées et devient inoffensif en cinq minutes à 70°C.

Appel à désinfecter la surface intérieure des masques

Les spécialistes ont également établi combien de temps le coronavirus pouvait rester actif sur différentes surfaces . Ainsi, il n’était plus détecté sur le papier au bout de trois heures. Sur les vêtements et le bois traité, il s’est maintenu pendant deux jours. Sur le verre pendant quatre jours et sur le plastique jusqu’à sept jours.

Les chercheurs ont signalé qu’il pouvait également rester jusqu’à sept jours sur la surface intérieure des masques de protection et ont donc appelé à les désinfecter soigneusement.

Bilan de la pandémie

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 31.412 morts depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche 29 mars à 10h00 GMT.

Plus de 667.090 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 183 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Parmi ces cas, au moins 134.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris.