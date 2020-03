Le monde menacé de pénurie alimentaire, alerte l'Onu

Sans prendre de mesures urgentes pour protéger les petits exploitants et maintenir les chaînes d’approvisionnement mondiales, la planète risque une crise alimentaire, prévient l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Le monde pourrait être confronté à une pénurie alimentaire si des mesures ne sont pas prises rapidement en faveur des plus vulnérables et pour préserver les chaînes d’approvisionnement mondiales, affirme l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Pour l'instant, les perturbations sont minimes car l’approvisionnement alimentaire a été suffisant et les marchés sont restés stables, rassure la FAO sur son site tout en reconnaissant l’existence de difficultés au niveau logistique.

Des perturbations attendues dès le mois d’avril

La FAO estime que la pandémie de coronavirus menace les liens économiques en place, notamment le transfert de la main-d’oeuvre là où elle est nécessaire, vers les fermes et d’autres exploitations agricoles.

Étant donné que des perturbations dans la filière alimentaire sont attendues dès le mois d’avril ou de mai, les gouvernements doivent dès à présent prendre des mesures pour prévenir l’aggravation de la crise et faciliter la logistique pour les acteurs du marché et l’accès aux semences et aux aliments pour le bétail.

Ne pas répéter les erreurs de la crise alimentaire de 2007-2008

Les conclusions de la FAO sont cependant rassurantes.

«Mais le moment n’est pas à la panique. Au niveau mondial, il y a assez de nourriture pour tout le monde. Les décideurs politiques du monde entier doivent veiller à ne pas répéter les erreurs commises lors de la crise alimentaire de 2007-2008 et à ne pas transformer cette crise sanitaire en une crise alimentaire tout à fait évitable», affirme l’organisation.