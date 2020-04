Les services secrets américains affirment que la Chine a menti sur le bilan du Covid-19

Alors que les États-Unis ont franchi le seuil des 5.000 morts avec un peu moins d’un millier enregistré durant ces dernières 24h, les renseignements américains affirment dans un rapport que la Chine a caché le nombre réel de contaminations et de décès, ce qui n’a fait aggraver la situation, rapporte Bloomberg. Pékin dément fermement.

La Chine a dissimulé le nombre réel de cas de contamination et de décès dans son bilan officiel selon lequel le coronavirus a contaminé 81.589 personnes et fait 3.318 victimes, écrit Bloomberg qui se réfère à un rapport qui aurait été présenté par les renseignements américains à Donald Trump.

«La réalité est que nous aurions pu être dans une meilleure situation si la Chine avait été plus transparente», a déclaré le 1er avril le vice-Président américain Mike Pence dans une interview à CNN. Selon lui, l'épidémie a envahi la Chine bien avant que le monde n’apprenne en décembre que la Chine y faisait face, et peut-être même un mois plus tôt.

Le témoignage d’un habitant

Un habitant de Wuhan a déclaré à la radio RFA que les autorités de la ville ont distribué 3.000 yuans (385 euros) d’«indemnités funéraires» aux familles des morts en échange de leur silence. Il affirme par ailleurs que personne ne croyait au nombre de morts officiel.

«Le nombre officiel de décès était de 2.500 personnes… mais avant le début de l'épidémie, les crématoriums de la ville incinéraient généralement environ 220 personnes par jour. Pendant l'épidémie, ils ont transféré des travailleurs de la crémation de toute la Chine à Wuhan pour incinérer les corps 24 heures sur 24», confie-t-il.

Des chiffres officiels déjà mis en cause

Ce n’est pas la première fois que le nombre de contaminations annoncé en Chine est mis en doute. Le Daily Mail a présenté le 28 mars son rapport selon lequel des conseillers scientifiques ont déclaré au Premier ministre britannique que la Chine avait minimisé la véritable ampleur de l' épidémie de coronavirus dans leur pays et que le nombre réel pourrait être «15 à 40 fois» supérieur à celui que la Chine affiche.

En outre, selon le Washington Post qui fait référence à un article de la revue Science, 86% des cas de la province du Hubei n'étaient pas documentés au moment où les autorités ont prolongé le verrouillage de Wuhan et d'autres villes le 23 janvier.

Pékin répond

En réponse, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Hua Chunying a déclaré lors d'une conférence de presse que la Chine a toujours tenu une position transparente concernant le bilan officiel sur l'épidémie de coronavirus.

«L'autorité sur cette question appartient à l'OMS et aux épidémiologistes, pas aux politiciens qui répandent des mensonges», a-t-elle rétorqué.