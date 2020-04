L’Union européenne présente ses excuses à l'Italie pour le manque de solidarité des 27

La présidente de la Commission européenne a présenté jeudi ses excuses à l'Italie pour le manque de solidarité de l'Europe dans la gestion de la crise du nouveau coronavirus et elle a promis une aide accrue à la péninsule pour faire face aux retombées économiques de la pandémie, rapporte l’AFP.

Les critiques se sont multipliées ces dernières semaines en Italie face à l'absence d'aide médicale des pays du Nord de l'Europe contre la pandémie. Cette indifférence s'est doublée d'un refus par la suite des pays du bloc, l'Allemagne en tête, d'envisager une émission en commun d'obligations souveraines dites «coronabonds».

Une lettre d’excuse

Dans une lettre publiée dans le quotidien italien La Repubblica, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, regrette que trop de pays de l'UE se soient au début de la pandémie trop concentrés sur leurs propres problèmes.

«Ils ne se rendaient pas compte que nous ne pouvions vaincre cette pandémie qu'ensemble, en tant qu'union. Cela a été préjudiciable et aurait pu être évité», a-t-elle écrit.

«Aujourd'hui, l'Europe est aux côtés de l'Italie», a-t-elle ajouté.

Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, presse les Européens de faire preuve de davantage de solidarité.

«Je crois que tout le monde finira par réaliser, même dans ces pays, qu'une réponse européenne partagée, ordonnée, forte et rapide est la seule solution», a-t-il déclaré à la télévision espagnole La Sexta.

«La présidente de la Commission, Von der Leyen, s'est excusée aujourd'hui auprès de l'Italie et des Italiens. Elle aurait pu y penser plus tôt. De l'Europe, tout ce que nous recevons, ce sont des mots et de la fumée: aucune substance», a écrit pour sa part sur Twitter, Matteo Salvini, le chef de la Ligue.

Une aide débloquée

Ursula Von der Leyen a déclaré à La Repubblica que l'Union européenne débloquerait jusqu'à 100 milliards d'euros pour les pays les plus durement touchés, à commencer par l'Italie, pour les aider à préserver notamment les emplois.

Elle a également dit vouloir s'assurer que «chaque euro encore disponible dans le budget annuel de l'UE» soit dépensé pour lutter contre la pandémie. Elle n'a toutefois fait aucune mention des «coronabonds».

En seulement six semaines, l'Italie a enregistré 13.155 décès imputés au coronavirus, le bilan le plus lourd au monde. Quelque 110.574 personnes sont par ailleurs contaminées dans le pays, le bilan le plus élevé après celui des Etats-Unis.