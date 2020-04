Les premiers résultats du test du vaccin contre le coronavirus publiés aux USA

Alors que le monde scientifique tente de trouver un remède au coronavirus qui a déjà fait plus d’un million de contaminations et au moins 52.000 morts, des chercheurs américains et néerlandais ont présenté un vaccin éventuel. Testé sur des souris et administré par un patch de la taille d'un doigt, il a présenté de bons résultats.