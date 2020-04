L’UE veut impliquer les militaires dans la lutte contre le Covid-19

Pour faire face à la pandémie de coronavirus, l’UE examine la possibilité d’instituer un groupe opérationnel sous commandement militaire, a fait savoir lundi 6 avril le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

«Nous avons décidé d’étudier les possibilités d’utiliser les compétences militaires dans un nouveau domaine afin de soutenir les échanges d’informations et partager les pratiques entre les pays membres. À ces fins, nous pourrons créer un groupe opérationnel dans le cadre du Service européen pour l’action extérieure, sous la direction du personnel militaire», a indiqué M.Borrell lors d’un point presse à l’issue d’une visioconférence réunissant les ministres de la Défense de l’UE.

Les opérations étrangères de l’UE maintenues

Selon lui, cette initiative sera réalisée «en pleine coordination avec l’Otan» et «en complément» des efforts déployés actuellement par l’Alliance. En guise d’exemple, M.Borrell a cité le récent acheminement du matériel médical en Italie et en Espagne par un avion militaire tchèque, ainsi que les évacuations sanitaires de malades depuis la France vers l’Allemagne et la Suisse.

Il a également annoncé que l'Union européenne avait décidé de maintenir ses 17 opérations militaires et civiles à l'étranger, mais avait réduit certaines activités à cause de la pandémie de Covid-19.