Un médecin explique pourquoi le nouveau coronavirus est plus dangereux que les précédents

Le Covid-19 est-il vraiment plus dangereux que les autres virus apparus par le passé, comme le SRAS en 2002? Pourquoi est-il plus contagieux? Selon le docteur russe Alexandre Miasnikov, lors des épidémies précédentes, les malades commençaient vite à se sentir mal et étaient hospitalisés sans avoir le temps d’entrer en contact avec d’autres.