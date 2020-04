Le Premier ministre japonais fait un clip musical à son domicile pour promouvoir le confinement - vidéo

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a publié sur son compte Twitter un clip musical en soutien au confinement instauré pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Sur la séquence, le politicien se trouve à son domicile: il caresse son chien, boit une tasse, lit un livre et regarde la télévision pendant qu’un musicien chante.

«Je ne peux pas voir mes amis. Je ne peux même pas aller prendre un verre avec eux. Mais, grâce à nos actions, nous sauvons de nombreuses vies. En ce moment, nous allégeons le travail des professionnels de la santé qui luttent pour nous dans les conditions les plus difficiles. Je suis reconnaissant à tout le monde pour cela», a commenté M.Abe.

Les JO à Tokyo repoussés

De plus, l’écran est partagé en deux parties: sur la première on voit le chanteur japonais Gen Hoshino et sur la deuxième Shinzo Abe. Le musicien se trouve lui aussi chez lui et chante la chanson Uchi de odorou (Dansons à la maison, en français).

Le 5 avril, le Premier ministre a instauré l’état d’urgence en raison de la propagation du coronavirus.

Depuis sa détection en décembre dernier en Chine, le Covid-19 a contaminé plus de 6.700 personnes et en a tuées 98 au Japon, selon le dernier bilan en date.

La pandémie a causé le report des Jeux olympiques de Tokyo, initialement prévus pour l’été 2020. Bien que le Comité international olympique (CIO) les ait reportés à juillet 2021, le président du comité d’organisation Tokyo 2020, Yoshiro Mori, s’est dit ne pas être «en mesure» de garantir la tenue de l’événement l’année prochaine.