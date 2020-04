Zakharova critique la présentation «partiale» de la Russie par la BBC et appelle à parler plus du Royaume-Uni

Selon Maria Zakharova, la chaîne britannique BBC couvre les événements en Russie de manière partiale et a également encouragé le média à transmettre plus d'informations sur ce qui se passait au Royaume-Uni.

«Je lis et je regarde la BBC. C'est quelque peu absurde. Tout, absolument tout ce qui relève de la Russie fait l’objet d’une sélection méticuleuse des mots, des expressions et des émotions afin de transmettre une perception négative de la réalité. Par "méticuleuse", je veux dire "tendancieuse", "partiale", "engagée"», a écrit Maria Zakharova sur sa page Facebook.

D’après elle, «les mesures de restriction, de quarantaine et du confinement, la médecine, l'annulation du défilé [du 9 mai, commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale, ndlr], la technologie de reconnaissance faciale, dans la présentation de la BBC visent à mettre fin à la perception de la Russie comme partie intégrante de la communauté internationale avec ses avantages et ses inconvénients, ses traditions et ses particularités, ses problèmes et ses succès».

Elle a tenu à préciser qu’elle voudrait voir plus d’actualités du Royaume-Uni sur la chaîne britannique.

«N'hésitez pas, vous avez quelque chose à montrer», a conclu la diplomate.