Europol met en garde contre une hausse du flux de migrants après le déconfinement

«Les flux migratoires ont diminué pendant les confinements liés au Covid-19», les migrants se trouvant «dans une large mesure» incapables de se déplacer, a déclaré Europol dans un rapport.

«Un assouplissement des restrictions de voyage et de déplacement entraînera probablement une augmentation des mouvements de migrants en situation irrégulière, à la fois facilités et non facilités», prévoit l'agence basée à La Haye.

Europol observe notamment que les contrôles renforcés des frontières au sein de l'Union européenne ont entraîné un déplacement des activités de contrebande depuis les voies aériennes vers les voies terrestres et maritimes.

«Les petits bateaux sont de plus en plus utilisés pour traverser les frontières fluviales. Les migrants sont aussi introduits clandestinement en étant dissimulés dans des véhicules de fret et des trains de marchandises qui traversent encore les frontières», explique l'agence.

Les restrictions de déplacements en Europe pourraient de plus compliquer l'emploi de main-d'oeuvre saisonnière dans le secteur agricole et accroître la demande de migrants clandestins déjà présents dans certaines régions, prévient Europol.

L'agence craint également que la fermeture d'établissements offrant des services sexuels dans les pays où ces activités sont réglementées intensifie l'exploitation sexuelle.