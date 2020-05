Crash au Pakistan: les boîtes noires de l’Airbus А320 récupérées

Le porte-parole de la compagnie Pakistan International Airlines (PIA) Abdullah Khan a annoncé que les deux enregistreurs de l’avion, qui s’est écrasé vendredi 22 mai près de la ville de Karachi, avaient été récupérés.

«La boîte noire a été retrouvée hier tard dans la soirée, nous la remettons au comité d'enquête», a-t-il déclaré samedi 23 mai, cité par Reuters. M.Khan a également précisé que l’enregistreur de données de vol ainsi que celui du cockpit avaient été récupérés.

Deux survivants

Un avion de la Pakistan International Airlines Airbus А320 s’est écrasé vendredi 22 mai. À bord de l’avion qui a chuté dans un quartier résidentiel de Karachi, la plus grande ville pakistanaise, se trouvaient 91 passagers et huit membres d'équipage. Le bilan du drame est de 97 morts, deux personnes ont survécu à ce crash et ont été secourues des décombres.

Selon les dernières informations, le crash n'a fait que des blessés parmi les habitants des immeubles résidentiels sur lesquels l'appareil est tombé.

Pour enquêter sur les circonstances du crash, le Premier ministre pakistanais Imran Khan a formé un comité d'enquête. Le constructeur aéronautique Airbus a également offert son aide dans l'enquête. L'autorité de l'aviation civile du Pakistan a indiqué que les enregistreurs seraient envoyés au fabricant, le décryptage des boîtes noires peut prendre plusieurs semaines.