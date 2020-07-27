Un incendie important ravage un centre d'affaires à Ankara - vidéo

Un incendie s'est déclaré lundi 27 juillet, vers 17h30 heure locale, dans le centre d'affaires de Söğütözü Mahallesi à Ankara, annoncent les médias locaux.
Ankara Söğütözü’ndeki Via Tower’da çıkan yangında binadan kopan parçalar etrafa yayılıyor. pic.twitter.com/xdGx81Ebob— Izzet Capa (@izzetcapa) July 27, 2020
Une évacuation est en cours.
Ankara'da Söğütözü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde yangın çıktı. Bina tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. https://t.co/x14f8BNBKC pic.twitter.com/LNtupKUgRO— HABER3.com 🇹🇷 (@haber3com) July 27, 2020
Pour l'instant, la cause de l'incendie est inconnue, selon les médias.
Allah yadımcıları olsun. #ankara pic.twitter.com/RZBtP1sBIr— Ankakuşumisali (@Appolittik1) July 27, 2020
Détails à suivre
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