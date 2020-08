Les explosions de Beyrouth font écho à la catastrophe d'AZF à Toulouse

Le nitrate d'ammonium, à l'origine des explosions meurtrières qui ont secoué mardi Beyrouth, a causé de nombreuses explosions accidentelles, dont celle d'AZF à Toulouse en 2001. Le drame a fait à l'époque 31 morts et 2.500 blessés.

Le nitrate d'ammonium à l'origine des explosions de Beyrouth mardi est un sel blanc et inodore utilisé comme base de nombreux engrais azotés sous forme de granulés, et a causé plusieurs accidents industriels dont l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001.

Selon le Premier ministre libanais, environ 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium étaient stockées dans l'entrepôt du port de Beyrouth qui a explosé, causant des dizaines de morts et des dégâts sans précédent dans la capitale libanaise, indique l'AFP.

Le souvenir d'AZF

Le 21 septembre 2001, dans la banlieue sud de Toulouse, empilées en vrac dans un hangar de l'usine chimique AZF, quelque 300 tonnes de nitrates d'ammonium ont subitement explosé et fait souffler un vent de mort et de désolation sur la quatrième ville de France. 31 personnes sont mortes, 2.500 ont été blessés, et la déflagration fut entendue 80 km à la ronde.

L'explosion à Beyrouth est terrifiante. Ça me rappelle les images de l'explosion de AZF à Toulouse en 2001. C'était catastrophique même si je penses que les dégâts sont plus importants au Liban, vu la distance avec les habitations.. https://t.co/NBSDzf4pzc pic.twitter.com/CSdoccwSeU — Kaonoshi 👨🏼‍🚒🇨🇵🔻 (@Sans_Visage__) August 4, 2020

​Le drame de Beyrouth a ravivé le douloureux souvenir de nombreux Français.

Dramatique comme d'autres drame arrive , les images de dégâts me font penser à la catastrophe AZF a toulouse , stockage de matière qui ne font pas bon ménage entre elles.

Il y en a un paquet de site comme AZF en france , pour le moment tout vas biens pic.twitter.com/OJsonr0JZX — lrlabra (@lrlabra) August 4, 2020

Grosse pensée pour toutes les victimes, leurs familles et tous les sinistrés de Beyrouth. 😢 L’explosion monstrueuse me rappelle l’explosion d’AZF que nous avons vécue à Toulouse en 2001. #Beirut #Beyrouth — Twitto Twitto (@TwittoTwitto6) August 4, 2020

La catastrophe n’est pas sans rappeler l’explosion de 300 à 400 tonnes de nitrates d’ammonium de l’usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001 avait tué 31 personnes fait près de 5000 blessés

Je suis toulousaine j'ai subi l'onde de choc chez moi de l'usine AZF je suis une blessée! pic.twitter.com/XFjwBlsvTc — Lahouaria Chérif (@CherifLahouaria) August 4, 2020

Un engrais explosif

De nombreuses autres tragédies dans le monde, accidentelles et criminelles, ont comme source le nitrate d'ammonium.

L'un des tout premiers accidents fit 561 morts en 1921 à Oppau en Allemagne, dans une usine BASF.

Aux États-Unis aussi, une terrible explosion à l'usine d'engrais West Fertilizer, à West au Texas, fit 15 morts en 2013. Un stock de nitrates d'ammoniums a explosé à cause d'un incendie d'origine criminelle; l'absence de normes de stockage avait été mise en cause par les enquêteurs.

Le nitrate d'ammonium peut aussi être utilisé dans des engins explosifs. Le 19 avril 1995, Timothy McVeigh avait fait exploser une bombe fabriquée à partir de deux tonnes de l'engrais devant un bâtiment fédéral à Oklahoma City, tuant 168 personnes.