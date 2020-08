Le maire d'une ville italienne découvre un trésor gardé dans la banque depuis 30 ans - vidéo

Le maire de la ville italienne de Marino a fait part à Sputnik de son étonnement lorsqu'il a appris que son prédécesseur avait placé à la banque 50 lingots d'or, destinés aux footballeurs ayant participé à la Coupe du monde de 1990. Et qu'ils y sont restés pendant toutes ces années.

Les autorités de la ville italienne de Marino ont découvert, à leur grande surprise, 50 petits lingots d'or qui dormaient dans un coffre-fort spécial depuis la Coupe du monde 1990.

«J'avoue, quand j'ai ouvert deux cartons remplis d'or, je me suis senti comme un garçon qui a trouvé des trésors de pirates», a confié à Sputnik le maire de la ville, Carlo Colizza.

Pour percer l'ironie de l'histoire, il faut remonter le temps: en 1990, l'Italie accueillait la 14e Coupe du monde de football. Le pays espérait en sortir vainqueur mais n'a reçu que la médaille de bronze.

Dans le même temps, le maire de la ville de Marino, Giulio Santarelli, avait ordonné de concevoir 50 lingots d'or, pesant chacun 25 grammes, dans le cadre d'une campagne de soutien inédite. Il était prévu de les offrir aux joueurs, entraîneurs et spécialistes techniques de l'équipe lors d'une cérémonie solennelle.

Or, faute d'entente entre le maire et l’entraîneur de la Scuadra Azzurra, l'or n'a jamais été remis à ses destinataires et s'est retrouvé à la banque dans un coffre-fort qui appartenait à la mairie.

C'est aux citoyens de décider

L'histoire n'a été dépoussiérée que quand l'ex-maire l'a racontée à un journal local. M.Colizza a reconnu ne pas y avoir cru au début, mais a tout de même donné l'ordre de vérifier. Il a découvert que le coffre-fort existait vraiment.

«C'était incroyable. Il y a quatre ans, j'ai été élu maire de Marino, mais jamais je n’avais entendu parler de cette histoire. En conséquence, avec les employés de la banque, nous avons ouvert le coffre, en filmant, et y avons trouvé deux boîtes en carton. Je les ai ouvertes, et il y avait 50 boîtes blanches avec des lingots, chacune avec le nom de la personne à qui le cadeau était destiné en relief», s'est exclamé M.Colizza.

Le maire a posté la vidéo de la trouvaille sur les réseaux sociaux et a invité ses administrés à réfléchir à la manière de gérer ce 1,25 kilogramme d'or. Les habitants devront décider s'il faut remettre les lingots aux héros de la Coupe du monde de 1990, les vendre pour utiliser l'argent pour le développement d'infrastructures urbaines, ou bien les offrir aux personnes dans le besoin. Le contenu du coffre-fort vaut environ 50.000 euros.

«J'ai déjà décidé d'organiser un référendum municipal en septembre prochain, où les habitants de Marino pourront décider eux-mêmes de cette question», a résumé le maire.