«Je serai le premier»: le Président philippin se porte volontaire pour tester le vaccin russe Spoutnik V

Au lendemain de l’annonce de Vladimir Poutine sur l’enregistrement en Russie du premier vaccin contre le Covid-19 au monde, Rodrigo Duterte a confirmé se porter volontaire pour le tester.

«Bon pour l’humanité»

Le Président philippin a fait part de sa «grande confiance» dans les efforts déployés par la Russie pour mettre fin à la pandémie.

«Je crois que le vaccin que vous avez produit est vraiment bon pour l’humanité», a déclaré M.Duterte.

«Je serai le premier à être testé», a-t-il affirmé le 10 août.

Le porte-parole de M. Duterte, Harry Roque, a expliqué le 12 août que le Président, connu pour ses sorties controversées, ne plaisantait pas.

Plus de 2.400 morts à cause du coronavirus

Une équipe technique du gouvernement philippin a rencontré les responsables du Centre d’épidémiologie et de microbiologie russe Gamaleïa afin de discuter de la portée et des essais cliniques qui seront conduits aux Philippines, a déclaré la sous-secrétaire à la santé, Maria Rosario Vergeire.

Ce pays d'environ 107 millions d'habitants continue de lutter contre l'épidémie de coronavirus qui a déjà contaminé plus de 143.000 personnes et fait plus de 2.400 morts.

Les Philippines sont le deuxième pays le plus touché d'Asie du Sud-Est après l’Indonésie.

Poutine annonce l’enregistrement du vaccin

Le 11 août, le Président russe a annoncé lors d'une réunion avec le gouvernement l'enregistrement du premier vaccin contre le Covid-19. Vladimir Poutine espère une prochaine vaccination massive et a par ailleurs confié qu'une de ses filles en avait déjà profité.