La Biélorussie organise des exercices tactiques près de la frontière ouest du pays

Lundi 17 août commenceront plusieurs exercices tactiques que l’armée mènera sur des polygones et sites de la région de Grodno, dans l’ouest de la Biélorussie, a fait savoir la Défense du pays.

«Du 17 au 20 août, conformément au Plan de formation de l’armée, un certain nombre d'exercices tactiques seront organisés dans les polygones militaires et certains sites, avec des batteries de divisions réactives», a déclaré le ministère sur sa chaîne Telegram.

Il a été précisé que des régiments de défense antiaérienne avaient été envoyés dans les zones désignées et été mis en alerte pour assurer la sécurité de la frontière biélorusse.

En outre, toujours selon le ministère de la Défense, dans le cadre des exercices tactiques, le personnel de la 103e brigade aéroportée sera envoyé sur un polygone de la région de Grodno, où il s’entraînera au renforcement de la zone frontalière. Pour rappel, cette région de l’ouest du pays a une frontière commune avec la Lituanie et la Pologne.

De plus, au cours de cette période, des entraînements au combat avec des tirs seront organisés sur les polygones Obouz-Lesnovsky et à Gojski avec certains bataillons de chars et des brigades motorisées, indique le message.

Le renforcement de la force militaire est «en cours»

Ces exercices sont annoncés alors que le Président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a annoncé ce dimanche à ses partisans que les troupes de l'Otan «claqu[ai]ent des chenilles à nos portes». Et d’ajouter que le renforcement de la force militaire était «en cours près des frontières occidentales». L’Alliance n’a pas tardé à réagir, infirmant ces propos.

Dimanche 16 août, la capitale de la Biélorussie est le théâtre de deux meetings: l'un en soutien à Loukachenko et l’autre partisan de l’opposition.