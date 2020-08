La Russie expulse trois diplomates slovaques

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé l'expulsion de trois diplomates slovaques en réponse à la même mesure concernant trois diplomates russes en poste à Bratislava.

Le 9 août, la Slovaquie a renvoyé trois employés de l'ambassade russe. Le porte-parole de la diplomatie slovaque Juraj Tomaga a expliqué que leurs activités «étaient en conflit avec la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques».

Selon M.Tomaga, un visa délivré par le consulat slovaque à Saint-Pétersbourg en Russie avait été «détourné et qu’un crime grave avait été commis sur le territoire d’un autre État membre de l’Otan et de l’UE». Le porte-parole n’a pas fourni plus de détails.

Moscou avait alors promis de réagir «de manière similaire» aux expulsions de ses diplomates. La partie russe a dénoncé «une démarche inamicale de Bratislava» qui «va à l'encontre de l'esprit traditionnel de relations constructives entre nos deux pays».