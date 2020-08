Un Américain tente de vendre sa belle-fille de 4 ans dans une station-service

Sous l’emprise du crystal meth, un Américain de 29 ans a tenté de vendre sa belle-fille de quatre ans contre 2.500 dollars (2.000 euros), rapporte la chaîne de télévision locale WYMT.

Une personne a donné l’alerte à la police du Kentucky après avoir vu un homme en train d’essayer de vendre un enfant dans une station-service de Corbin, dans le sud-est des États-Unis.

Grâce aux renseignements obtenus, les agents ont pu suivre le véhicule du suspect jusqu’à son domicile où se trouvaient la mère et l’enfant. Dans un communiqué, la police indique avoir «trouvé de la métamphétamine et du matériel pour se droguer» lors des fouilles.

Le prévenu a été transféré au centre de détention Knox et inculpé pour tentative de «trafic d’être humain sur une personne mineure» et «conduite en état d’ivresse». Déjà connu des services de police, l’homme a plaidé coupable devant le tribunal et a été condamné à un an de prison.