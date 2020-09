L'Iran lance la construction d'un nouveau site de fabrication de centrifugeuses

La télévision iranienne a annoncé le lancement de la construction d'un site destiné à la fabrication de centrifugeuses perfectionnées «au cœur des montagnes» autour de Natanz (centre).

Cette nouvelle salle est destinée à remplacer les installations endommagées en juillet par un incendie de l'usine de combustible nucléaire de Natanz, présenté par Téhéran comme le résultat d' un acte de sabotage

Le directeur du programme nucléaire iranien Ali Akbar Salehi promet «une salle plus moderne, plus grande et plus complète dans toutes ses dimensions».

«Bien sûr, les travaux ont commencé», précise-t-il.

En riposte au rétablissement des sanctions américaines, Téhéran poursuit sa production d'uranium qui dépasse désormais de presque huit fois le seuil autorisé, selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) publié en juin.