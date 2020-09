L'Écosse interdit les visites dans d'autres foyers

En Écosse, les visites dans d'autres foyers seront interdites dès mercredi 23 septembre, a annoncé la première ministre de la nation constitutive Nicola Sturgeon devant le parlement local.

Mme Sturgeon a averti que ces mesures seraient peut-être «en place pour six mois», selon l'AFP. Dans le même temps, elle n'a pas exclu un confinement sévère durant les vacances scolaires d'automne, si le nombre de nouvelles contaminations restait élevé.

Les Écossais sont en outre invités à continuer à travailler à distance si leur métier le permet.

Près de 42.000 morts au Royaume-Uni

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Boris Johnson avait annoncé un durcissement des restrictions en vigueur pour contenir une épidémie de coronavirus atteignant un «tournant dangereux» et éviter le recours à des mesures «plus drastiques». Or, les annonces de M.Johnson ne concernent que l'Angleterre.

Le Royaume-Uni est le pays européen le plus endeuillé par la pandémie, avec près de 42.000 décès liés au Covid-19, et connaît une hausse des contaminations avec presque 5.000 cas de plus enregistrés mardi.